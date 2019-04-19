Germencik Belediyespor Atletizm Takımı il birincisi oldu

Aydın Kardeşköy Atletizm Pisti'nde yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell U-14 atletizm il birinciliği müsabakalarında Germencik Belediyespor Kulübü Aydın il birincisi oldu.

Germencik Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından; Polatcan Tunç Fırlatma topu 1.si , Samet Acar 60m 1.si , Emre Akçay yüksek atlama 1.si , Caner Akdağ uzun atlama 1.si , Miraç Çakmak 1000m 2.si ve 5x80m Bayrak Takımı il birincisi oldular. Germencik Belediyespor atletizm antrenörü Fatih Parlak, hedeflerinin 28 Mayıs'ta yapılacak olan TAF Turkcell u-14 atletizm festivalinde Ege Bölge Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “ Germencik Belediyespor Kulübümüz ilçemizin önemli değerlerindendir. Sporcularımızın böyle bir başarıyla ilçemize dönmeleri beni çok gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Fatih Parlak'ı ve her bir sporcumuzu tek tek tebrik ediyorum. 28 Mayıs'ta yapılacak olan TAF Turkcell U-14 atletizm festivalinde Ege Bölge Şampiyonu olarak ilçemizi ve bizleri tekrar gururlandıracaklarından eminim. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.