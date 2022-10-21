Germencik Belediyespor'a prim dopingi

Amatör Küme 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Germencik Belediyesporlu oyuncular, deplasmanda konuk olacağı müsabaka öncesi maç primi alarak moral depoladı.

Lig sonunda şampiyonluk kupasına ulaşmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıları, Germencik Belediyespor Kulübü Başkanı Kerim Topçu, Başkan Yardımcısı Hamza Akdağ ile yönetim kurulu üyesi Şendoğan Kaya ziyaret etti. Geçen hafta karşılaştıkları Ortaklar Gençlik ve Spor Kulübünü 5-3 yenerek 3 puanın sahibi olan futbolculara, galibiyet primi de verildi. Futbolcular yeni maç öncesi prim dopingiyle moral depoladı. Germencik Belediyespor, Cumartesi günü İncirliova'da saat 15.00'te karşılaşacakları Yazıderespor müsabakasından da hanesine 3 puan yazdırarak rahat nefes almak istiyor.

Öte yandan kulüp yönetimi Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.