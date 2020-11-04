Germencik Beleidye Meclisi'nden ‘yardım' kararı

Germencik Belediye Meclisi, İzmir depreminde mağdur olanlar için ‘yardım' kararı aldı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, deprem bölgesine 50 bin lira değerinde ayni ödenek ayrılması için karar aldı.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaşanan deprem felaketinin büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek bir nebze de olsa İzmir'in yaralarını sarmak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Öndeş “Ülkemizin dört bir yanından sivil toplum örgütleri, yardım kuruluşları aracılığı ile deprem bölgesine yardımlar ulaşıyor. Bizler de yakın bir ilçe olarak İzmir'e destek olmak, mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için meclis üyelerimizle birlikte böyle bir karar aldık. AFAD'ın bildirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardım malzemeleri göndereceğiz. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bölgeye gönderilen yardım paketlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacağını bu sebeple AFAD'ın belirlediği acil ve en çok gereksinim duyulan malzemelerin temin edileceğini söyledi. Öndeş “Germencik Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımız için AFAD'ın belirlediği acil ihtiyaç duyulan malzemeleri temin edeceğiz. Bu çerçevede AFAD'ın en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak bildirdiği diş macunu, diş fırçası, kadın hijyen ürünleri, bebek bezi, şampuan, eldiven vb. gibi yardım malzemelerinin olduğu koliler hazırlayacağız.” dedi.