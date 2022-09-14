Germencik, en iyi incir yetiştiricisini seçecek

Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinden olan Germencik ilçesinde en iyi incir yetiştiricisi gerçekleştirilecek yarışma ile belirlenecek.

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilecek olan Germencik İncir Festivali için geri sayım başlarken, festival çerçevesinde 'En iyi incir yetiştiriciliği' yarışması da gerçekleştirilecek. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da incir üreticileri 'en iyi' olmak için yarışacak. 23-25 Eylül tarihleri arasında Germencik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festival için hazırlıklar tamamlanırken, incir yarışmasında birincilik ödülün yarım altın, ikincilik ödülü çeyrek altın, üçüncülük ödülü ise gram altın olarak belirlendi.

Ünlü sanatçılar Derya Uluğ ve Mustafa Ceceli'nin konser vereceği festivalin renkli görüntülere sahne olması beklenirken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise tüm vatandaşları festivale davet etti. Festival ile incirin markalaşması ve katma değerinin artırılmasının amaçlandığını ifade eden Başkan Öndeş, yarışmaya katılacak tüm üreticilere de başarılar diledi.

Üreticilerin rekabetine sahne olacak yarışma çerçevesinde Germencik İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsü yetkililerinden seçici kurul oluşturulacak. Yarışmaya katılacak olan üreticiler ise Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 2 kilogram incirle başvurabilecek.