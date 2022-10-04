Germencik Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu kuruluyor

Germencikli vatandaşlara çeşitli konularda kurslar vererek ile halkına katkı sunan Germencik Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu kurmak için kolları sıvadı. Koro için çalışmalara başlayan merkez sosyal medya paylaşımları ile koroya katılmak isteyen gönüllü vatandaşları arıyor. Her yaştan vatandaşların koroya katılabileceklerinin belirten Germencik Halk Eğitim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz bünyesinde Türk Müziği Korosu oluşturuyoruz. Her yaştan kadın erkek tüm halkımız katılabilir. Başvurularımız başlamıştır. Katılmak isteyenleri başvuru formlarını doldurmak üzere kurumumuza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.