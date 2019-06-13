Germencik Hıdırbeyli'de üstyapı parke çalışmaları tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Germencik Hıdırbeyli'de bir süredir gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Halkın talebi üzerine vakit kaybetmeden başlatılan ve tamamlanarak hizmete sunulan kanalizasyon altyapısının ardından mahallenin sokak ve yolları parke taşı ile kaplandı. Hıdırbeyli halkının yıllardır beklediği kanalizasyon altyapısı çalışmaları tamamlanarak üstyapı çalışmalarına başlanmıştı. Mahallede altyapı çalışması yapılan noktalarında eş zamanlı olarak başlayan parke taşı yapım çalışmaları da tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Hıdırbeyli sokakları yapılan çalışma ile yeni ve modern bir görünüme kavuştu.

İl genelinde yürütülen büyük ölçekli alt ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde halkın talebi üzerine kanalizasyon altyapısı tesis edilen Germencik Hıdırbeyli'de vatandaşlar hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade etti. Son olarak mahallenin üstyapısının yapılan parke taşı kaplama ile modern bir görünüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar tüm hizmet ve yatırımları için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.