Germencik İncir Festivali coşkuyla gerçekleşti

Germencik Belediyesi tarafından 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali'nde Aydınlılar doyasıya eğlendi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, birbirinden ünlü konukların sahne aldığı festivale gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi.

Germencik Belediyesi'nin düzenlediği 19. Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivalinde Aydınlılar, 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı. Festival alanında kurulan stantlarda yöreye özgü yiyecekler vatandaşlarla buluştu. Selatin Mahallesi organik pazarını gezen vatandaşlar, üretilen ürünlere hayran kaldı. Çocuk oyun gruplarıyla farklı etkinliklerin yapıldığı etkinliklerde renkli görüntüler yaşandı. Çocukların şişme oyun gruplarındaki eğlendiği anlardaki mutlulukları yüzlerinden okundu.

3 gün süren festivalde sahne alan interaktif show sahne sanatçısı Doğukan Alsay, performansı ile alanı dolduran binlerce kişiye coşkulu dakikalar yaşattı. Doğukan Alsay, interaktif şovlarıyla, DJ performansları ve ışık gösterileriyle festivale renk kattı. İncir yetiştiriciliği yarışmasında dereceye giren Durmuş Şahin, Saffet Sevinç ile Ahmet Erdoğan da ödüllendirildi.

Festivalin ilk akşamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahne performansı ile beğeni topladı. Binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği konserde, Uluğ'un seslendirdiği şarkılarla vatandaşlar doyasıya eğlendi. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalin ikinci günündeyse Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Bando Takımı ile Selcan Temel sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri seslendiren Temel, performansıyla göz doldurdu.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin sahne aldığı festivalin son gününde binlerce kişi Germencik'e akın etti. Konsere gelen hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, şarkıları ve sahne performansı ile beğeni topladı. Ceceli'nin söylediği birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

“Germencik'e yakışan festival”

İncirin Germencik'in en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Öndeş, “İncirin anavatanı olan Germencik'imizin adının duyurulması için düzenlediğimiz festivalimize gösterilen ilgiye hayran kaldım. 3 gün 3 gece boyunca süren etkinlikleriyle ilçemize ve incirimize yakışır bir festival olduğu inancındayım. Festivalin hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, kıymetli sanatçılarımıza, misafirlerimize, tüm organizasyon ekibine ve ilgisini bir an bile düşürmeden son güne kadar yanımızda olan kıymetli halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.