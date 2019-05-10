Germencik Kent Meydanı bayraklarla canlandı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Meclis Üyesi Abdullah Acar öncülüğünde Germencik İlçesi Kent Meydanı'na 12 metre yüksekliğindeki iki direğe birer Türk bayrağı çekildi.

Yıllardır Kent Meydanı'nda eksiliği hissedilen Türk bayrakları 10 Mayıs 2019 yani bugün 12.30'da Türk bayrağı göndere çekilerek meydanın eksikliği giderildi. Yıllar önce yapımı tamamlanıp hizmete açılmasına rağmen Germencik Kent Meydanı'nda Türk bayrağı bulunmuyordu. Bu eksikliğin giderilmesi için harekete geçen Germencik Belediye Meclis Üyesi ve iş adamı Abdullah Acar, meydanda Atatürk büstünün sağına ve soluna birer bayrak direği diktirdi. Dikilen 12 metre yüksekliğindeki direklere, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Meclis Üyesi Abdullah Acar, Türk bayrakları çekti. Yaklaşık 3,5 metre büyüklüğündeki bayraklar, meydanda dalgalanmaya başladı.

Eski meydanımızın ve belediye hizmet binamızın projesi, 1950 yılında Amerika'da çizilmiş ve model olarak oraya benziyordu. Temelinde de o zamanın partilerinin tamamının isminin olduğu bir şişe gömülüydü ve hatırası vardı. O meydan, daha sonra yeniden düzenlendi ve bayraklarımız olmadan hizmete açıldı. Meydanımızda Türk bayraklarımızın eksik olduğunu gördük. Sağ olsun Abdullah Acar kardeşimizin cabalarıyla onun kendi ferdi ve emekleriyle tasarrufu komple ona ait olmak üzere, meydanımız tekrar bayraklarına kavuştu. Bu meydanda Şanlı bayrağımız eksikti onu da Abdullah Acar kardeşimiz dikti ve kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türk bayrağının Türk milletinin ortak değeri olduğunu dile getiren Acar da “Germencik'te yaşayan bir iş adamı ve meclis üyesi olarak, asli görevimiz ve sorumluluğumuz gereği meydanımıza Türk bayrakları kazandırdık. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk bayrağımızı dalgalandırmamız gereken farklı yerler varsa, onun da yapımını üstlenmeye hazırız. Devletimizin ve 82 milyonluk milletimizin ortak değerine bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.