Germencik şehidinin adı ölümsüzleşiyor

6 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak' ta sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un adı Germencik'in Ortaklar Mahallesinde ölümsüzleşiyor.

Germencik Belediyesi Ortakların İlk şehidinin adını ölümsüzleştirmek için kolları sıvadı. Şehidin ismi Ortaklar Belediye Parkı'na verilerek ölümsüzleştirilecek.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Haziran ayı meclis toplantısında kararın ilk oturumda alınacağını açıkladı. Başkan Öndeş, "Hain terör örgütünün saldırısı sonrasında bir yiğidimizi kaybettik. Tekrar Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Germencik Belediye Meclisi üyelerimizle birlikte Görkem Akkuş'un ismini Ortaklarda faaliyet gösteren belediye parkımıza vermeyi kararlaştırdık. Geçtiğimiz günlerde şehidimizin ailesiyle birlikte bir araya geldik, konuştuk. Onlarda aldığımız kararı olumlu karşıladı. Haziran ayında yapacağımız meclis toplantısının ilk oturumunda kararı resmileştirip ortaklar belediye parkı bundan böyle şehidimizin adını taşıyacak” diye konuştu.