Germencik Şehit Cafer Sokak'ın çehresi değişiyor

Germencik Belediyesi ilçenin işlek güzergahlarından olan Şehit Cafer Sokak'ta aydınlatma, tak, yol yapımı, çevre düzenlemesi ve şehir estetiği çalışmalarını içeren projeyi hayata geçirirken, ilk kazma vuruldu.

Germencik Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü yoğun çalışma programına devam ediyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla ekipler, Camikebir Mahallesi ile Yedieylül Mahallesi'ni birbirini bağlayan Şehit Cafer Sokak'ta düzenleme çalışmalarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleriyle eş zamanlı olarak alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. İlçenin en işlek yollarından biri olan mevkide çalışma yapan ekipler, sokağı modern ve güzel görüntüye kavuşturacak. Germencik Belediyesi ekipleri, yol yapım çalışması, peyzaj düzenlemesi, aydınlatma direkleri ile giriş takı konulması ve bir dizi şehir estetiği çalışması yaparak sokağın çehresini değiştirecek.

İlçenin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmaların devam edeceğini kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “İlçemizin dokusunu değiştiriyor modern, güzel ve ışıl ışıl bir şehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Germencik Belediyesi olarak ilçemizin işlek ve önemli güzergahlarından olan Şehit Cafer Sokakta aydınlatma, tak, yol yapımı, çevre düzenlemesi ve şehir estetiği gibi çalışmaları içeren projemizi hayata geçirmek için faaliyetlerimize başladık. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.