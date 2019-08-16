Germencik tanıtılacak, çiftçi kazanacak

Çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi, Germencik'in ülkeye ve dünyaya tanıtılması, ekonomik ve sosyal anlamda ilçenin canlandırılması gibi çok geniş kapsamlı hedefler içeren proje çerçevesinde Germencik Belediye şirketi ve 5 tarımsal kalkınma kooperatifinin ortaklığıyla üreticiden alınan ürünler doğrudan tüketiciye ulaştırılacak. Üreticilerin süt, zeytinyağı, yaş - kuru incir gibi ürünlerini değerinde alarak kurulacak satış noktalarında satışını gerçekleştirecek olan Germencik Belediyesi proje kapsamında ilk etapta yaş incir satışına başlayacak.

İlçenin yerli – yabancı turistlerin sıklıkla kullandığı önemli ulaşım yolları üzerinde olmasının ekonomik anlamda önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, projenin ilçe ekonomisine önemli katkı sunacağına dikkat çekti. Başkan Öndeş “Biz bu yola çıktığımızda çiftçi ve üreticimizin yanında olacağımızı, ilçemizi kalkındıracak projeleri hayata geçireceğimizi, farkındalık oluşturacak yatırımlarla ilçemizi bir çekim merkezi haline getireceğimizin sözünü vermiştik. Her mitingde dediğim gibi kanatlarımızı açıyoruz. Artık yükselme, ilerleme vakti. Bu emsalsiz oluşum üreticimizin, çiftçimizin, Germencik'imizin kader projesidir diyebilirim. Belediye şirketimiz ve 5 tarımsal kalkınma kooperatifimiz aralarında ortaklık kurarak güç birliği yapacak. Çok büyük bir oluşumun içine giriyoruz. Bu tarihi anı iyi kaydedin, ilçemiz için bir milat olacak.

Germencik Belediyesi olarak üreticimizin, çiftçimizin, köylümüzün bağlı olduğu bu tarımsal kalkınma kooperatifleri ortaklığından ürün alarak doğrudan tüketiciye ulaştıracağız. Bu sistemle bir ineği olan teyzemiz bile elde ettiği 30-40 litre sütünü karlı olarak ve en önemlisi Germencik Belediyesi markası altında satacak. Hem üreticimiz tam değerinde ürününü satarak kayıp yaşamayacak, hem de belediye bu satıştan kar elde ederek daha yaşanabilir, daha modern bir Germencik için önemli bir kaynağa kavuşacak. Üstelik satış noktaları ağımız turistik aktivitenin yüksek olduğu Kuşadası, Didim gibi ilçelere kadar yayılacak. Gerekli temasları kurarak, çevre illerde, ilçelerde bile satış noktaları kuracağız.” dedi.

“Germencik kazanacak, Germencikli kazanacak”

Proje ile ilgili detaylara da değinen Başkan Fuat Öndeş “ Germencik Belediyesi olarak böylesi önemli bir projeyi hayata geçirmek için arkadaşlarımızla beraber ciddi ve detaylı bir çalışma programı oluşturduk. İlk etapta yol üzerlerinde bu tip satış gerçekleştiren yerleri incelemeye aldık. Bu gibi kimselerin üreticimizin ürünlerini çalarak buralarda satışını gerçekleştirdiklerini gördük. İlk işimiz bu gibi kaçak satıcıların faaliyetlerini durdurmak oldu. Kısacası bu proje sayesinde her şeyden önce üreticimizin alın teri güvence altına alınacak, hakkı korunmuş olacak. Ayrıca perakende satışın kurumsal çerçevede sağlanacak olması, ilçemizin yüksek kaliteli tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasında ve tanıtımında ciddi bir referans olacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin tarım ürünlerimize belediyemiz eliyle ulaşması ilçemizin ülkemizde ve dünyada adının duyulması adına önemli bir adımdır” diye konuştu.