Germencik Yamantürk MYO'da 'Deprem Bilinci Konferansı' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen ‘Deprem Bilincinin Oluşması ve Afet Müdahale Planı' konulu konferans gerçekleştirildi.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konferansa; Germencik ilçe mülki idare müdürlerinin yanı sıra Germencik MYO akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Konferansta, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erdinç Vural'ın açılış konuşmasının ardından AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli Endüstri Mühendisi Oğuz Çetin sunumu gerçekleştirdi.

Eğitim, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.