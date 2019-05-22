Germencik'te göreve başladığı günden itibaren ilçeye birçok değişiklik yapan Belediye Başkanı Fuat Öndeş' in talimatıyla Germencik'in refüjleri yeni renklerine kavuştu.

Germencik Belediyesi'nin başlattığı İzmir Kara yolu üzerindeki ve Atatürk Caddesinde bulunan refüj ve kaldırım taşlarında yaz mevsiminin de gelmesiyle sıcaktan etkilenen renkleri solan refüjler mavi beyaz renkler kullanılarak yaz turizmi öncesinde farklı bir görünüm kazandırıldı. Caddelerde yer alan orta refüj ve kaldırım kenarlarındaki bordür taşlarını mavi ve beyaz renklere boyayan ekiplerin çalışmasıyla ortaya çıkan görüntü vatandaşlardan taktir topladı.

Germencik Yeni Turizm Kavşağı Olacak

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Yaz ayının başlamasıyla birlikte Germencik aksını kullananların daha modern bir çalışma görmelerini istedik. Refüj ve kaldırımlarda yeniliğe gittik. Germencik'in turizm yönünü öne çıkarmak için özellikle mavi beyaz renkleri tercih ettik. Mavi ve beyaz renklerle Germencik'in yeni turizm kavşağı olmasını istiyoruz. Özellikle gece saatlerinde sürücülerimize kolaylık olması amacıyla cadde aydınlatılmasını artırdık. Yapılan çalışmalar sonucunda orta refüj olmak üzere ilçenin giriş ve çıkışlarına 980 adet tasarruflu LED ışıklı aydınlatmalar ekledik. Germencik artık geceleri de güzel oldu. İlçe de bu tür çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.