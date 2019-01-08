Germencik yılın en iddialı deve güreşine hazırlanıyor

Ege Bölgesi'nde gelenek haline gelen, farklı il ve ilçelerde yapılan deve güreşlerinin en eski ve en büyük olanına yine Germencik ev sahipliği yapacak.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın himayesinde 71.'ncisi düzenlenecek olan Germencik Deve Güreşleri Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alangüllü Arenası'nda gerçekleştirilecek. 13 Ocak Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan güreşlerde toplam 140 deve mücadele edecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Alangüllü arenada gerçekleşecek güreşlere Aydın'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda güreş severin katılacağını belirterek; “Yüzyıllar öncesinde Germencik ilçemizin sınırlarında çıkmış deve güreşi kültürümüzü sürdürebilmek adına bu yıl 71. Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ata sporlarımızın yaşatılması örf ve adetlerimizin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra deve nesillerinin korunması adına gerçekleşen güreşlerimiz bölgemizin tanıtımı için de çok önemli. Yine bu güreşler ilçemizin tanıtımında ve sosyal yaşamın renklenmesinde büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle belediye olarak festivalin güzel geçmesi için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. 13 Ocak Pazar günü gerçekleşecek olan 71. Geleneksel Deve Güreşi Festivalimize de tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.