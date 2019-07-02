Germencik'in yeni logosu meclisten onay aldı

Belediyenin yeni logosunu meclis kararıyla onayladı.

İncir, pamuk, zeytin ve jeotermal enerji santrallinin siluetinin kullanıldığı eski logoyu meclis kararıyla değiştiren belediye, bundan sonra pamuğu simgeleyen çerçeve içerisinde, incir ağacı motifi ve zeytin yaprakları temsil eden tasarımın özünde 3 adet insan figürü bulunduğu, dikey olan insan figürü belediye yönetimini, sağda ve solda yatay olarak hizalanan insan figürleri ise toplumsal çeşitliliği olan Germencik halkını ve uyumluluğu ifade eden, yeşil renk tarımsal üretimi aynı zamanda huzur ve refahı, mavi renk ise yenilikçi, açık, ve şeffaf bir yönetimi çağrıştırdığı yeni logoyu kullanacak.

Yeni logo 80'in üzerinde çalışmanın içinden seçildi

Komisyon tarafından incelenen yeni logo, 80'in üzerinde çalışmanın içinden seçildi. Germencik'i en iyi şekilde simgeleyecek çalışma üzerinde karar kılınarak meclis gündemine geldi.

Logonun tasarımın temel fikri, merkezinde insan odaklı hizmet olan, üreten, gelişen, ilerleyen ve gücünü toplumdan alan bir Germencik Belediyesi ile halkın yönetime olan güveni ve desteğini anlatan yeni logo, Meclis üyelerine en ince ayrıntısına kadar anlatılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik'imizi simgeleyen modern anlaşılır olmasına dikkat ettik. Kurumsal kimliğimizde kullanabileceğimiz, yazışmalarımızda ve basılı olarak belediyemizi temsil edecek pankart, tabela, afiş, gibi görsel unsurlara rahatlıkla uygulanabileceğimiz logomuzu seçtik” dedi.