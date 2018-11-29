Germencikli çocuklar oyun atölyesinde doyasıya eğlendi

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu oyun atölyesi etkinliği Ömerbeyli Mahallesi'nde başladı.

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, merkeze mahalle okullarında eğitim gören çocuklar oyun atölyesi ile tanıştı. Proje sayesinde köylerden mahalleye dönüşen okullarda eğitim gören öğrencilerin, motor gelişimlerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin ve hayal güçlerinin gelişmesi hedefleniyor. Projeye ilk olarak Ömerbeyli İlkokulu öğrencileri ile başlanırken her mahallede planlama doğrultusunda etkinlik gerçekleştirilecek. Oyun atölyesinde çocuklar kendi seçtiği oyuncaklarını kendileri yaparak hem psiko-motor gelişimlerine katkı sağlandı hem de doyasıya eğlendiler. Oyuncak yapımının yanı sıra çocuklara bir de Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi. Hem eğlenip hem öğrenen miniklere Ömerbeyli Muhtarı Hilmi Telli ve öğrenci velileri de eşlik etti.

Proje hakkında konuşan Başkan Germencik Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın “Biz projelerimizi beton odaklı değil, insan odaklı yapmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın yenilikçi, sayısal ve sözel zekasının gelişimine destek olacağız. Eğitimlerine yaptığımız desteklerle zeka ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen evlatlarımızla Aydın'da, katma değeri yüksek tarım, turizm ve teknoloji alanlarında yarınlarına umutla bakan kalkınmış bir şehir ortaya koymayı hedefliyoruz. Başlattığımız bu proje ile mahallelerimizde çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.