Germencikli çocukların tiyatro sevinci

Germencik Belediyesi, 'Köpük ile Minik' adlı çocuk tiyatro oyunu düzenledi. Aileleriyle birlikte tiyatro oyunlarını izleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Germencik Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri aralıksız şekilde sürdürülüyor. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatiline girilmesiyle de Germencik Belediyesi, çocuklara ücretsiz çocuk tiyatrosu etkinliği düzenledi. Germencik Belediyesi Konferans Salonunda sahnelenen 'Köpük ile Minik' adlı çocuk tiyatrosu 14.00 ve 16.00 saatleri olarak 2 seansta izleyicilerle buluştu. Tiyatro gösterisini aileleriyle birlikte izleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Çocuklara yönelik sıklıkla tiyatro ve çocuk oyunları gibi etkinlikler düzenleyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür eden aileler, "Çocuklarımıza yönelik bu tip etkinlikler düzenleyen Germencik Belediye Başkanımız Sayın Fuat Öndeş'e teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de tiyatro sevgisi kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklara yönelik düzenlenen tiyatro oyununa gösterilen ilgiden memnun kaldığını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Tiyatro oyunlarımıza büyük ilgi gösteren halkımıza ve kıymetli çocuklarımıza eğlence dolu güzel bir gün yaşatabildiysek ne mutlu bizlere. Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz. Ayrıca kıymetli tiyatro sanatçılarımıza üstün performansları için de teşekkür ediyoruz. Germencik Belediyesi gerek çocuklarımıza gerek genç ve büyüklere yönelik kültür ve sanat etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.