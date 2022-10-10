Germencikli gençler 'Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü çalışmaları çerçevesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla, Germencik Dörtyol Cami'sinde gençler bir araya geldi.

Din Görevlilerinin görev mahallinde ilgilendikleri gençler ile birlikte namazlarını Dörtyol Cami'sinde kılındı. Program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayıp, İlçe Müftüsü Selman Coşkun'un konuşması ile devam etti. İl Müftüsü Hasan Güneş, "Değerli genç kardeşlerim Peygamberimiz (s.a.v) islam dinini tebliğ ederken yanındaki gençler ile birlikte bu daveti gerçekleştirdi. Her biriniz sahiplendiği ve hedefindeki geleceği için sağlam adımlar atması önem arz etmektedir. Hayatın uğraşları ve meşguliyetleri içerisinde uğraşıp dururken annelerimizi ve babalarımızı en baş köşeye koymamız gerekmektedir. Onlara olan saygımız ve duyarlılığımızı her daim canlı tutup, onların bizim için ne kadar çalışıp çabaladıklarını unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik eder, bu güzel ve özel programda emeği geçen İlçe Müftümü Selman Coşkun hocamıza, ekibine, din gönüllüsü hocalarımıza ve siz değerli gençlere teşekkür ederim" dedi.

Program gençlerle birlikte yenen yemeğin ardından son buldu.