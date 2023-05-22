Germencikli gençler konserde doyasıya eğlendi

Germencik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen ve ünlü sanatçılar Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'un sahne aldığı konserde gençler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Germencik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü ve konser düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediyesi iş birliğinde yenilenen ve modern bir görünüme kavuşturulan Şehit Cafer Sokak'ın açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yürüyüş için ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu. Cumhuriyet meydanında devam eden etkinliğe interaktif şovmen Doğukan Alsay sunumuyla renk kattı. Ünlü sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un sahne aldığı konser, geç saatlere kadar sürdü. Sahne performansıyla da beğeni toplayan Kuş ve Bulut'un şarkılarına eşlik eden Germencikliler, doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Öndeş, Germencik halkına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılar Kuş ve Bulut'a teşekkür ederek, çiçek verdi.

Gençlik şölenine katılanlara teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatanı ve milleti için canı hiç düşünmeden feda eden Şehit Cafer Efe'nin adının verildiği sokağı yenilediklerini ve korteji yürüyüşü ile açılışını yaptıklarını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara 23 Nisan'ı, gençlere de 19 Mayıs'ı armağan ettiğini hatırlatan Başkan Öndeş, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade etti. Başkan Öndeş, konsere katılan vatandaşlara, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamını da iletti.

Etkinlikte, belediye tarafından 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arasında düzenlenen futbol turnuvasının ilk üçe giren takımlarına kupaları da verildi.