İhlas Haber Ajansı

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Germencikli gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın’ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler sokak hayvanları için kent genelinde besleme yaptı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler sokak hayvanları için kent genelinde besleme yaptı.



Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Ortaklar Genç Ofis üyesi gönüllü gençler, Ortaklar Mahallesi'nde sokak hayvanları için süt ve su bırakıp, sokak hayvanları beslenme odağını temizlediler. Ortaklar Genç Ofis'te görevli Gençlik Lideri Habibe Duygu Tut, gönüllü gençler ile sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağladıklarını için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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