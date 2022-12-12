Germencikli kadınlar spor kurslarını çok sevdi

Germencik Belediyesi'nin kadınlar için sağlıklı yaşam adına açtığı pilates, zumba ve aerobik kursları büyük ilgi görüyor. Uzman eğitmen tarafından ücretsiz olarak verilen kurslarda kadınlar hem spor yaparak sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Germencik Belediyesi'nin sağlıklı bir yaşam için sporu teşvik etme adına hayata geçirdiği projeler halk tarafından ilgi görüyor. Gençlere ve çocuklara yönelik spor aktivitelerinin yanı sıra kadınlara yönelik eğitimler de veriliyor. Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde devam eden kadın spor kursları, uzman eğitimciler tarafından sunuluyor. Haftanın 5 günü, günde 4 saat gerçekleşen eğitimlerde, kadınlar farklı gruplar halinde step aerobik, pilates, zumba ve meditasyon dersleri alıyor. Eğitimler sayesinde, Germencikli kadınlar sporla iç içe, sağlıklı bir hayatın kapısını aralıyor.

“Sonuçları gördükçe mutlu oluyorum”

Kursiyerlerden Birsel Çalışkan, bir yıl önce anne olduğunu ve doğum sonrasında oluşan fazla kilolarından, kurslarda aldığı eğitimler sayesinde kurtulduğunu söyledi. Uzun zamandır kültür merkezine gelerek spor yaptığını kaydeden Çalışkan, “Bir yıl önce doğum yaptım, yeni anneyim daha. Doğum kilolarımdan kurtuldum, sıkılaşmaya başladım. Düzenli olarak buraya geliyorum ve sonuçlarını gördükçe mutlu oluyorum. Yeni anne olacak adaylar, doğum sonrasında kilolarından kurtulmak için alternatif yollar ararlar. Bu yüzden de hamile kalmaktan çekinirler. Germencik'te böyle bir imkanların bizlere sunulmasından dolayı oldukça mutluyuz. Doğum öncesinde 67 kiloydum, şu anda 53 kiloyum. Bu sayede daha da zayıfladım. Belediyemizin bizlere sunduğu bu imkan bizim gibi annelere çok faydalı oluyor. Belediye başkanımız Fuat Öndeş'e ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Herkese tavsiye ediyorum”

Açılan kurslara ailecek ilgi gösterdiklerini belirten ev hanımı Ayşegül Tekin, iki kızının jimnastiğe olan meraklarını, kültür merkezinde açılan kurslarla giderdiklerini anlattı. Germencik Belediyesi'nin açtığı jimnastik kurslarına kızlarını gönderdiğini söyleyen Tekin, “Fazla kilolarımdan kurtulmak için diyetisyene gidiyorum, buradaki faaliyetlere de katılarak sağlıklı kalıyorum. Belediyemizin açmış olduğu hizmetten çok mutluyuz. Ev hanımları için özellikle güzel bir hizmet. Çocuğumu da buraya getiriyorum, o da kendine göre faaliyetlerle eğlenip, öğreniyor. Kızlarımla birlikte gelmekten oldukça memnun. Buraya gelmek için tereddütte kalan kadınlara sesleniyorum. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Hizmetler için sonsuz teşekkür ediyoruz”

Açılan kurslara Ortaklar Mahallesi'nden geldiğini ifade eden Aynur Yetkin ise, “Burada pilates, zumba ve yoga yapıyoruz. En son da meditasyon yapıp, rahatlıyoruz. Bu olanağı bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanımız Fuat Öndeş'e sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İyi ki bu temiz salonu bizim hizmetimize sunmuşlar” ifadelerini kullandı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sporu ve bunun bir sonucu olarak sağlıklı yaşam için çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, “Germencik Belediyesi olarak örnek projeler üretmeye devam ediyoruz. Günde 4 saat düzenlenen step aerobik, pilates ve zumba eğitimlerini, Germencikli kadınlarımızla buluşturuyoruz. Germencik Belediyesi olarak, sağlıklı ve spor dolu bir hayatın önemini biliyor, bu bilinci halkımıza aşılayarak özellikle Germencikli kadınlarımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Bu arada kurslara katılmak isteyen kadınlar kayıtlarını, Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde yaptırabiliyor.