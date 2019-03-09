Germencikli kadınlardan Özlem Çerçioğlu'na büyük ilgi

Germencikli kadınlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla buluştu.

Yüzlerce kadının dayanışma için bir araya geldiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasında Başkan Çerçioğlu'na CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Fuat Öndeş ve CHP Parti Meclisi üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan eşlik etti.

Germencik'te coşkuyla gerçekleştirilen buluşmada konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik'e yapılan 46 milyon liralık yatırımı hatırlattı. Başkan Çerçioğlu "Germencik'in 50 yılda görmediği yatırımı 5 yılda yaptık. Her zaman verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde sizlerin desteğiyle Fuat Başkan'la birlikte bunun iki katını yapacağız" dedi.

Vatandaşlara hizmet verirken hiçbir ayrım yapmadığının, herkese eşit ve adil davrandığının altını çizen Başkan Çerçioğlu "Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Sadece kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diye konuştu.

Germenciklilerin kendilerine verdiği güçlü destek için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Germencik'te kadınlar bu işi bitirmiş. Fuat Başkanım hayırlı, uğurlu olsun. İşte kadının gücü burada, iyi ki varsınız. Günde 18 saat çalışarak sizler için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Şimdi daha güçlüyüm; çünkü şimdi sizler için Fuat Başkanımla birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Aydın Sosyal Politikalar ve Kadın Komisyonu Başkanı Lale Budaklı ile CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in de eşlik ettiği Başkan Çerçioğlu ve Başkan Öndeş buluşmada yüzlerce kadınla hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkan Çerçioğlu, Germencikli kadınları da 31 Mart akşamı Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlamaya davet etti.