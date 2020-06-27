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Germencikli 'Milyoncu Coşkun' sevenlerini üzdü

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve ilçedeki herkesin ’Milyoncu Coşkun’ olarak tanıdığı ilçenin sevilen yüzü Coşkun Erten hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve ilçedeki herkesin 'Milyoncu Coşkun' olarak tanıdığı ilçenin sevilen yüzü Coşkun Erten hayatını kaybetti.


Germencik ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde yaşayan, vatandaşlar tarafından oldukça sevilen 28 yaşındaki Coşkun Erten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diyabet rahatsızlığı bulunan Coşkun Erten kısa bir süre önce artan rahatsızlıkları nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabaha karşı durumu ağırlaşan Erten, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Erten'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şeyh Mehmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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