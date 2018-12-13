İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Germencikli muhtarlar Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Germencik ilçesinin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulunup yeni taleplerini iletti.

Germencik ilçesinin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulunup yeni taleplerini iletti.


Aydın Büyükşehir Belediyesinin bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede muhtarlara Germencik'e ve Aydın'a yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili de bilgi verildi.


Aydın genelinde ve Germencik'te yürüttüğü başarılı çalışmalardan ve mahallelerine verdiği hizmetlerden dolayı başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden muhtarlar, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.


Muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'na Germencikli çiftçilerin ürettiği incirlerin yanı sıra tiftikten yapılmış iki de tablo hediye ettiler. Germencik muhtarlarına hediyeler ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden başkan Çerçioğlu, Germencik'in tüm mahallelerine yatırımların artarak süreceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.