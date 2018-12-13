Germencikli muhtarlar Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Germencik ilçesinin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulunup yeni taleplerini iletti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede muhtarlara Germencik'e ve Aydın'a yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili de bilgi verildi.

Aydın genelinde ve Germencik'te yürüttüğü başarılı çalışmalardan ve mahallelerine verdiği hizmetlerden dolayı başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden muhtarlar, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

Muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'na Germencikli çiftçilerin ürettiği incirlerin yanı sıra tiftikten yapılmış iki de tablo hediye ettiler. Germencik muhtarlarına hediyeler ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden başkan Çerçioğlu, Germencik'in tüm mahallelerine yatırımların artarak süreceğini söyledi.