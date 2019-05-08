Germencikli muhtarlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Germencikli muhtarlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Germencik'in tüm mahalle muhtarlarının katıldığı ziyarette muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'yla çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu'na çiçek takdim eden muhtarlar, yeni dönemin Aydın için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Çerçioğlu ziyarette muhtarların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinledi.

Muhtarlara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de muhtarlarla birlikte çalışarak birçok yatırımın hayata geçirileceğini ifade etti.