Germencikliler zafer coşkusuna ortak oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, dev Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Halk konseriyle devam eden kutlamalara Germencikliler yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Bizim bizden başka dostumuz yok, gidecek yerimiz de yok” dedi.

Germencik Belediyesi tarafından yapılan Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde çok sayıda vatandaş Kültür Park Meydanında toplandı. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların coşkusuna ortak oldu. İlçedeki Cumhuriyet Meydanına kadar süren kortej yürüyüşünde dev Türk bayrağı da açıldı. Zafer Bayramına özgü müzikler eşliğinde süren yürüyüşe, bazı vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden Türk bayrağıyla karşılık verdi, Başkan Öndeş de vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet meydanındaki etkinlikte minikler halk oyunu gösterisi sundu. Küçük efelerin aileleri de miniklerin heyecanına ortak oldu. Miniklerle bir araya gelen Başkan Öndeş, çocukların bayramını kutladı, fotoğraf çektirdi. Gecede 30 Ağustos Zafer Bayramı futbol turnuvasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Turnuvayı birincilikle bitiren Germencik Belediyesi'nin futbol takımının oyuncularına da madalyalarını Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim etti. Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alırken, solist Cevher Doğan'ın seslendirdiği eserler, dinleyenleri mest etti. Etkinliklere 7'den 70'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Öndeş, sahnede vatandaşlara hitap etti. Türk milletinin 100 yıl önce büyük zulümlere ve zalimliğe uğradığını ifade eden Başkan Öndeş, “Germencik'in dağlarında ve ovalarında insanlarımız şehit edildi. Bakıldığı zaman 100 yıl çok uzak değil, yakın bir tarih ve o yüzden bu memleketin kıymetini bilmeliyiz. Bu ülkenin topraklarını ailemizi nasıl koruyorsak o şekilde koruyup sahiplenmeli yürekten hissetmeliyiz. Gençleri gördüğüm zaman karşımda hepsinin birer pırlanta, pırıl pırıl yüreklere sahip olduğunu görüyorum. Gençlerimiz geleceğimiz ve onlara büyük işler düşüyor. Bizim bizden başka dostumuz yok, gidecek yerimiz de yok ve o yüzden bu ülkeyi canımız pahasına koruyacak sırt sırta omuz omuza olacağız. 100. Yılda, belediye başkanı olarak karşınızda olmaktan çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun bana bugünü nasip etti. Bu vesile ile bugün burada bu gurur dolu günü yaşamamızı sağlayan mavi gözlü dev Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, minnet duygularımı sunuyorum.” diye konuştu.