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Germencik'te 186 noktada Korona virüs denetimi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın’ın Germencik ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın'ın Germencik ilçesinde denetim gerçekleştirildi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sık sık denetimler gerçekleştirilerek virüsün yayılması ve büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ülke genelindeki denetimler kapsamında Aydın'ın Germencik ilçesinde 64 berber ve kuaför, 2 ticari taksi ve minibüs durağı, 5 taksi ve 10 minibüs, 49 kahvehave ve çay ocağı, 42 lokanta ve restoran, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 3 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 nikah ve düğün salonu, 2 internet kafe, 1 halı saha ile 2 şans oyunları bayi olmak üzere toplam 186 nokta denetlendi.


18 personelden oluşan 6 ekip, denetlemeler kapsamında işletmecileri ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.


İlçe genelindeki denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

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