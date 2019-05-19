Germencik'te 19 Mayıs törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yılında Germencik'te coşkuyla kutlandı.

Çelenk koyma ve resmi törenin ardından Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda Halk oyunları gösterileri ile devam eden törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Türk Ulusu'nun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'da bağımsızlık meşalesini yaktığı gün olan 19 Mayıs'ı anmak için düzenlenen törene Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Cumhuriyet Başsavcısı Arzu Akyol Sarıbaş, kurum amirleri, resmi kurum çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mermer yaptı. Mermer konuşmasında “Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da bağımsızlık meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 100. Yıldönümüdür. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmış; Kurtuluş Savaşı inanç ve azimle sonuçlanmıştır. Ulusumuzun cumhuriyetle perçinlemiş egemenliğini yok saymaya çalışanlara en güzel yanıtı, azmi ve kararlılığı ile bu büyük mirasın varisi olan çocuklarımız verecek; yorulsalar da Büyük Önderlerini takip edeceklerdir. Çünkü “Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü'nün konuşmasının ardından Atatürk'ün gençliğe hitabesinin okunması ile birlikte şiirler ve halk oyunları ekibinin gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Okul Sporları yarışlarında şampiyon olan öğrencilere Kaymakam Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Germencik Cumhuriyet Başsavcısı Arzu Akyol Sarıbaş tarafından hediye verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları bu akşam saat 21.00'de Türk Kültür Evi önünden yürüyüşle Germencik Belediye Parkında düzenlenen saat 21.30'daki Gençlik konserleri ile devam edecek.