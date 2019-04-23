Germencik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, TBMM açılışının 99. Yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Germencik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi anıta sunulurken, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ardından İlçe stadyumundaki kutlama törenine geçildi.

Stadyumdaki törene İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Garnizon Komutan vekili Mehmet Uçak, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Zehra Mehtap Budaybey, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve protokolün diğer temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi yaptı. Öğrencilere kendilerine güvenen bireyler olmak için mücadele etmeleri gerektiğini belirlen Çiftçi, “Aydınlık yarınlarımızın ve geleceğimizin emaneti sevgili çocuklarım, Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Cumhuriyetimizin gençleri ve geleceğimizin mimarı olarak damarlarınızda taşıdığınız asil kanın gücünü hissedin. Okuyan araştıran sorgulayan bilim ve teknolojiyi gerekli bir şekilde kullanan milli ve manevi değerleriyle, insan hayatının haklarına saygılı kendine güvenen bireyler olmak için mücadele edin. Böyle yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük başarılara imza atacağınıza eminiz ve sizlere güveniyoruz” dedi.

Törende ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla il genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Germencik Cumhuriyet Başsavcısı Zehra Mehtap Budaybey tarafından hediye verildi.