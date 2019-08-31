İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Germencik’te coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Germencik'te coşkuyla kutlandı. Germencik Belediyesi'nin düzenlediği Pelin Yanyatan konserine Germencikliler yoğun ilgi gösterdi.


Bu yıl 97. yıldönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde etkinlik programı düzenleyen Germencik Belediyesi, ünlü sanatçı Pelin Yanyatan'ı Germencik halkıyla buluşturdu. Germencik Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci, Başkan Yardımcısı Aydın Bircan ve meclis üyelerinin de katılım gösterdiği konsere yoğun ilgi gösteren halk, unutulmaz bir akşam yaşadı.


Konser öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 30 Ağustos Zaferi ile ilgili tarihi belgeler ışığında sunum yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılım gösteren vatandaşlar, tertiplenen kutlama programı için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.