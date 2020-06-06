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Germencik'te 314 nokta denetlendi

Aydın’ın Germencik ilçesinde 314 noktada koronavirüs denetimi yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 314 noktada koronavirüs denetimi yapıldı.


Tüm dünyayı korkutan ve ülkemizde görüldüğü andan itibaren 4 bin 500'ün üzerinde kişinin hayatına mal olan ölümcül koronavirüse karşı denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında Aydın'ın Germencik ilçesinde de 314 noktada 7 ekip 64 personel ile denetim gerçekleştirildi. Germencik'te koronavirüse geçit vermeyeceklerini kaydeden Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, "İlçemiz genelinde 86 berber ve kuaför, 12 ticari taksi, 2 durak, 10 şehirçi minibüs, 101 kahvehane ve kıraathane, 58 lokanta ve restoran, 1 spor tesisi, 2 konaklama tesisi, 37 cami, 5 açık alan olmak üzere toplamda 314 noktada 64 personel ile denetim gerçekleştirildi" dedi.


Kaymakam Işık, salgının devam ettiğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

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