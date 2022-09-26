İhlas Haber Ajansı

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Germencik'te 450 kilogram incir çalan şüpheliler yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir incir deposundan yaklaşık 450 kilogram incir çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir incir deposundan yaklaşık 450 kilogram incir çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, Camikebir Mahallesi'ndeki bir incir deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir incir deposundan yaklaşık 450 kilogram incir çalındı. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri tespit etti. Düzenlenen operasyon ile yakalanan 3 şüpheli çaldıkları incirler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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