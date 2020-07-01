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Germencik'te 6 bin 602 vatandaşa maske ve kolonya dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacağı açıklanan kolonya ve maskeler Germenciklilere dağıtıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz olarak kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın müşterek organizasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın katkıları ile içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu, bir adet kolonya ve 5 adet maskenin bulunduğu paketler 65 yaş üstü, 6 bin 602 Germencikliye ulaştırıldı.


Germencik Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Erdoğan'ın selamı iletilerek dağıtılan paketler için vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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