Germencik'te bin 78 çocuk yaz okulunda kurs aldı

Germencik Belediyesi tarafından çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Yaz Okulu etkinlikleri tamamlandı. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, çocuk atletizmi ve masa tenisi gibi çeşitli branşlarda bin 78 çocuk, profesyonel antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Germencik'teki çocukların ve gençlerin yaşamlarının bir parçası olması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yaz Okulları'na gösterilen ilgiden memnun kaldığını ifade ederek, çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Sporun, hayatın her anında olması gerektiğini kaydeden Başkan Öndeş, belediye olarak sporu çocuklara sevdirmek için gayret ettiklerini söyledi. Açılan Yaz Okulu etkinliklerinde 7-14 yaş arasında bin 78 kişinin faydalandığını aktaran Başkan Öndeş, “Spor denilince akla her zaman profesyonel spor gelmemeli. Spor her zaman hayatımızın içinde olmalı. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yaşamının bir parçası olmalı. O nedenle biz spora çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla uğraşmalarını ve hayatlarının bir yerinde spor olmasını arzu ediyoruz. Dolu dolu güzel bir yaz etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz” ifadelerini kullandı.