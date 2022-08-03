İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Germencik'te çaldı, Söke'de yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi Söke polisi tarafından yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi Söke polisi tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Germencik'ten otomobil çalarak kaçan Orhan S. isimli şahsın takibe alınmasının ardından Söke Polisi'nin duyarlılığı sayesinde hırsız Söke'de yakayı ele verdi. Plaka tanıma sisteminden (PTS) Söke'ye girdiği anlaşılan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.