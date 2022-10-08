Germencik'te 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlamaları

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla İlçe Vaizi Adem Karaca ve Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş ile birlikte İlçe Kaymakamı sayın Turgay Gülenç ve Yazı İşleri Müdürü Veli Göktaş'ı ziyaret edip, çiçek takdim etti.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç'i ziyaret ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını, bu yılki temanın ise 'peygamberimiz, cami ve irşat' olarak belirlendiğini ifade etti. Müftü Coşkun, hafta çerçevesinde gerçekleştirilecek programlar hakkında Kaymakam Gülenç'e bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gülenç ise din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.