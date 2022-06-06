Germencik'te çevre günü etkinliği coşku ile gerçekleştirildi

Germencik Belediyesi Konferans Salonu ve ardından kent meydanında süren etkinlik programı çerçevesinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri Çevre Gününü sunumlarıyla oldukça renkli anlar yaşattı. Anaokulu öğrencileri geri dönüşüm atıklardan yaptıkları kıyafetleri sergiledikleri defile büyük beğeni topladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökçen Akbabaoğlu çocuklara yönelik Çocuk ve Çevre konulu eğitim konferansı verdi. Konferansın ardından öğrenciler sahneye çıkarak koro halinde doğa ve çevre şarkıları söyledi, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve protokol üyeleri ile seyirciler de eşlik etti. Belediyenin önünde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından öğrenciler kent meydanında çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Belediyemiz ve TEMA Vakfı Germencik Şubemizin iş birliği ve kıymetli öğrencilerimizin katkılarıyla Dünya Çevre Günü etkinliğimizi belediyemiz konferans salonunda gerçekleştirdik. Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökçen Akbabaoğlu'nun Çocuk ve Çevre konulu eğitim konferansı ile başlayan programımız, öğrencilerimizin şiir, geri dönüşüm defilesi ve koro şarkıları etkinlikleriyle devam etti. Öğrencilerimizin geri dönüşümden ürettikleri eserlerini sergiledikleri stantları inceledik. Ardından çevre temizliğiyle programımızı tamamladık. Öğrencilerimizin çevre ve doğaya olan hassasiyeti ve sevgisi gurur verici. Ayrıca İstiklal Marşımızı okurken fark ettim ki bu salon hiç bu kadar gür ve coşkulu bir şekilde İstiklal Marşımızın okunuşuna sahne olmamıştır. Bu durum şahsımda ayrıca büyük bir gurur ve duygu yoğunluğuna sebep oldu. Evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese bu anlamlı program için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.