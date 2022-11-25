Germencik'te Cuma akşamı sohbetleri başlatıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü'nün çalışmaları çerçevesinde Perşembe akşamı yatsı namazı öncesi merkezde ve mahalle camilerinde Vaaz-irşad Birimi tarafından cuma akşamı sohbetleri başlatıldı.

Cuma akşamı sohbetinde Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun yaptığı konuşmada, "Kaza namazları bizim üzerimize borçtur. Dolayısıyla bu borçlarımızı, kılamadığımız namazların kazalarını ifa ederek bu vecibeyi yerine getirmemiz gerekir. Değerli cemaat hergün kıldığımız farz namazlarının akabinde kaza namazlarımızı eda edebildiğimiz gibi akşamları yatsı namazı sonrasında da kılamadığımız geçen günlerin kaza namazlarını peyderpey günlük olarak kılabiliriz" ifadelerini kullanarak kaza namazı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Müftüsü Coşkun konuşmasının sonunda programda emeği geçen Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş, Merkez Sarıhatun Müezzin Kayyımı Volkan Çimen, Çamköy Cami İmam hatibi Burak Köse ve katılım sağlayan cemaate teşekkür etti.