Germencik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Germencik Belediyesi, 28 ve 29 Ekim olmak üzere iki gün süren halk konseri ve Tekin Mahallesi'nde düzenlediği geleneksel Cumhuriyet Balosu ile Germenciklilere coşku dolu bir bayram yaşattı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. Yılı kutlamaları çerçevesinde Germencik Hükümet Konağında gerçekleşen bayramlaşma törenin ardından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik İlçe Stadında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören programı öğrencilerin şiir ve halk oyunları sunumu ile bando takımı dinletisi ile devam etti. Germencik Yörükler Derneği'nin de katılım gösterdiği kutlamalarda halk oyunları ekibi folklor gösterisi gerçekleştirdi. Tören, okulların tören geçişinin ardından tamamlandı.

İlçe stadında düzenlenen etkinliklerin ardından Tekin Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Balosuna katılan Fuat Öndeş'e halk yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Germencik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu, Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapan Başkan Öndeş “Bugün burada Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını kutlamak için bir araya geldik. Ne mutlu bana ki Germencik'in bir evladı olarak, böylesi müstesna bir günde Germencik Belediye Başkanı sıfatıyla huzurlarınızdayım. Amacımız ilçemize artı değer katmak, sizlere layıkıyla hizmet edebilmek, taşıdığımız göreve layık olmak. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmaya, ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu memleketin kurulmasında canıyla kanıyla mücadele veren aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 28 - 29 Ekim olmak üzere 2 gün süren halk konserlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sanatçı Özlem Torluk'un sahne aldığı konserde halk Cumhuriyet Meydanı doldurdu. Doyasıya eğlenen ve unutulmaz bir gece yaşayan Germencikliler, Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.