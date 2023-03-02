Germencik'te din görevlileri gençlerle buluştu

Germencik İlçe Müftülüğü Gençlik koordinatörlüğü çalışmaları çerçevesinde, haftada iki gün Genç Ofis'te gençlik çalışmaları, sohbet ve tanışma başlıkları ile gençler ile din görevlileri ile bir araya geliyor.

Germencikli gençler ile buluşan İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Değerli gençler, bizlere bahşedilen ömür sermayesi içerisinde en verimli ve değerli zaman dilimi gençlik yıllarımızdır. Bu değerli vakitlerimizi gerek dini gerekse sosyal hayatımıza yön veren hedeflerimiz ikametinde doğru ve emin adımlar atmalıyız. Dolayısıyla sizlere maddi ve manevi konularda rehberlik yapmak, islam dinimizin emir ve yasakları hususunu sahih kaynaklardan aktarıp, sizleri hayra ve doğruya teşvik etmek üzere her daim sizlerle olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuşarak gençliğin önemi ve gençlik yılları ile ilgili nasihatlerini telkin etti.

Müftü Coşkun ayrıca, "Din görevlilerimizin azim ve gayretleri neticesinde tüm gençlerimizi vaaz ve sohbetlerimizde göreceğimizi arzuluyorum" diye konuşarak din görevlilerine çalışmaları için teşekkür etti.

Gençlik buluşmasına; Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, İlçe Vaizi Adem Karaca ve din görevlilerinin mahallinde ilgilendikleri gençler katıldı.