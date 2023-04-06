Germencik'te doğaçlama tiyatrosu büyük ilgi gördü

Germencik Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen “Doğaçlama tiyatro gösterisi” büyük ilgi gördü.

Germencik Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle etkinlikleri sürdürüyor. Geleneksel hale gelen etkinlikler çerçevesinde Germencik Belediyesi, çocuklara yönelik etkinliklerinin ardından şimdi de yetişkinlere yönelik tiyatro gösterisi düzenledi. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen doğaçlama tiyatro gösterisine vatandaşlar ilgi gösterdi. Keyifli ve tebessüm ettiren görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte doğaçlama tiyatro ile izleyiciler de oyunun bir parçası oldu. Tiyatro ekibi sahne performansıyla da izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Etkinlikler devam edecek”

Etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Ramazan ayı vesilesiyle hazırladığımız her Çarşamba bir etkinlik programlarımız sürüyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz çerçevesinde kıymetli tiyatro sanatçılarımız tarafından sahnelenen Doğaçlama Tiyatro oyununu vatandaşlarımızla buluşturduk. Kültür ve sanata yönelik etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.