Germencik'te doğalgaz için geri sayım başladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde konutlara doğalgazın dağıtılması için geri sayım başladı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, doğalgazın konutlara haftaya dağıtılmaya başlayacağını duyurdu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede doğalgaz yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Süreci başından bu yana takip ettiklerini ifade eden Başkan Öndeş, ilk gaz dağıtımının haftaya yapılacağını duyurdu. İlçenin doğalgaza kavuşmasından dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Öndeş, Turanlar Mahallesi'nde bulunan doğalgaz bölge istasyonunda son aşamaya gelinen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Germencik'in doğalgaza kavuşması için sayılı günler kaldığını ifade eden Belediye Başkanı Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak sürecin başından beri takip ettiğimiz doğalgaz çalışmaları tamamlandı ve Botaş tarafından dağıtıcı firmaya teslim edilmek üzere ilk gaz ilçemize ulaştı. Haftaya doğalgaz altyapısı yapılan yerlere ilk gaz dağıtımının yapılacağının müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese ilçemiz ve halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Öndeş, göreve geldikleri ilk günden itibaren büyük projelere öncelik verdiklerini belirterek, Germencikliler için güzel işler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.