Germencik'te en iyi incir yetiştiricisi seçildi

Germencik Belediyesi öncülüğünde 19'uncusu yarın başlayacak Geleneksel Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali öncesinde düzenlenen incir üreticilerine yönelik yarışma, sona erdi. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Halkımızın mutluluğu için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Festivalimiz çerçevesinde hazırladığımız dolu dolu bir programla 3 gün boyunca 7'den 77'ye kadar tüm halkımıza hitap edeceğiz” dedi.

İncirin anavatanı Germencik'te, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, 'en iyi incir yetiştiricisi' yarışmasıyla başladı. İncirin katma değerinin artırılması ve markalaşması adına yapılan yarışmaya Germencik'in mahallelerinden çok sayıda incir yetiştiricisi başvurdu. Germencik Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada İncir Araştırma Enstitüsü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odasından uzmanların oluşturduğu jüri en iyi incir yetiştiricisini seçti.

İncirin rengi, iriliği, meyve dolgunluğu ve tadında oluşan kriterlerin ele alındığı yarışmada Çarıklar Mahallesi'nden Durmuş Şahin birinci, Çamköy Mahallesi'nden Saffet Sevinç ikinci ve Çarıklar Mahallesi'nden Muhammet Erdoğan üçüncü seçildi. Her geçen gün marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Germencik incirinin seçilmesinde jüri üyeleri zaman zaman zorluk yaşadı.

Düzenlenecek festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz incir festivalimiz yarın başlıyor. 3 gün sürecek olan festivalimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Bugün İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsünden uzmanların oluşturduğu Jüri üyelerimiz en iyi incir yetiştiricisini seçti ve festivalimizin ilk etkinliğini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra festivalde Selatin pazarımızdaki üreticilerimizle, çocuklarımız için düzenleyeceğimiz etkinliklerle tüm halkımızın keyifli vakit geçirmesi için hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın mutluluğu için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Festivalimiz çerçevesinde hazırladığımız dolu dolu bir programla 3 gün boyunca 7'den 77'ye kadar tüm halkımıza hitap edeceğiz. Festivalle Germencik'in tanıtımına önemli ölçüde katkı sunacağız. Ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.