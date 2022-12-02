Germencik'te eş zamanlı fuhuş operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen planlı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Yeni Mahalle ve Mesudiye Mahallelerinde “Organize Suç Örgütü Kurmak” suretiyle fuhuş suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 4 ayrı adrese yapılan baskında Ö.Y., S.E., N.Y. ve A.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 10 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet av tüfeği ve 18 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alına 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.