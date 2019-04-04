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Germencik'te Fuat Öndeş göreve başladı

Aydın’ının Germencik ilçesinde, CHP’den Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Fuat Öndeş göreve başladı.

Aydın'ının Germencik ilçesinde, CHP'den Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Fuat Öndeş göreve başladı.


Başkan Fuat Öndeş, devir teslim töreni için geldiği Germencik Belediyesi önünde, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.


Görevi devralan Fuat Öndeş; “Bizleri bu göreve layık gördüğünüz için tekrar teşekkür ediyorum. Kapımız ve gönlümüz herkese açık olacak. Germencik'te yeni bir sayfa açıyoruz. Bu hizmet yolculuğunda ben ve meclis üyesi arkadaşlarım Germencik için gece gündüz demeden çalışacaktır. Gösterdiğiniz güvene layık olacağız” diye konuştu. İlçeye hizmet eden personeline teşekkür etti.


Dua eşliğinde kan akıtılarak Belediye Hizmet binasına giriş yapan Başkan Öndeş makamında tebrikleri kabul etti.

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