Germencik'te Gaziler Günü kutlandı

Germencik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Fuat Öndeş Gaziler Gününün, toprakların ‘vatan' olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Germencik'teki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Türk Bayrağı göndere çekildi.

19 Eylül Gaziler Günü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından Gazi unvanı ile taçlandırıldığı gün olduğunu ifade eden Başkan Öndeş, “19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenerek, bu toprakların ‘vatan' olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür. 19 Eylül ülkemizin bölünmez bütünlüğü, devletimizin ilelebet yaşaması için kahramanca mücadele eden gazilerimizin şeref günüdür. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış, şanlı ve şerefli tüm güvenlik güçlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğü, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Tören, belediye restoranında düzenlenen yemek programıyla tamamlandı.