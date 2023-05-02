Germencik'te gençlere yatırım sürüyor

Aydın'ın çehresini değiştirmek için gece gündüz çalışan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençleri önemli bir yatırımla daha buluşturuyor.

Germencik'te yapımı tamamlanmak üzere olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gençlerle buluşmak için gün sayıyor. İlçede gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürünü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla yatırımlar devam ediyor.

Germencik'e büyük bir hizmetin kazandırıldığını ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 2022 yılı içerinde ihalesi yapılmış olup 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan yarı olimpik yüzme havuzu projesiyle en yakın zamanda gençlerin “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi ile buluşacağını söyledi.