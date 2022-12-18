Germencik'te, Gençlik Merkezi için çalışmalar hız kesmiyor

Aydın'ın Germencik ilçesine yapılması planlanan Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gençlerin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra sportif faaliyetleri de sevdirmek amacıyla hizmet veren Gençlik Merkezleri'nin sayısı il genelinde artmaya devam ediyor. Bu çerçevede Germencik ilçesine de yapılması planlanan Gençlik Merkezi'nin temeli geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen törenle atıldı. 15 milyon 500 bin TL maliyeti olan merkezin Haziran ayına kadar tamamlanması hedeflenirken, çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise merkez alanı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Germencik Gençlik Merkezi. GSB Aydın ailesi olarak her zaman yan yana ve omuz omuza gençlerimiz için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İşimiz gücümüz gençlik” ifadelerine yer verildi.