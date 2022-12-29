Germencik'te gençlik merkezi ve futbol sahası projelerinin çalışmaları sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2022-2023 yılı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları çerçevesinde Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik Merkezi ve Futbol Sahası projelerinin çalışmaları devam ediyor.

Germencik'te yapım çalışmaları devam eden Gençlik Merkezi ilçeyi spor ve sosyal etkinlikler için cazibe merkezi haline getirecek. Öncelikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav hazırlık desteğinin verilmesinin planlandığı Gençlik Merkezi'nde, mahallede yaşayan kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar ve çeşitli eğitimler de verilecek. Germencik gençleri öncelikli olmak üzere, tüm halkın sosyal yaşam kalitesini artıracak olan Gençlik Merkezi'nde sosyal ve kültürel kurslar açılarak seminerler düzenlenebilecek. Yapım çalışmaları devam eden yatırımlar arasında 3 Ağustos 2022 tarihinde ihalesi imzalanan Germencik Futbol Sahası da bulunuyor. Zemini yıpranan sahanın bakım onarım çalışmaları çerçevesinde 500 kişilik çelik portatif tribün, 4'lü soyunma odası, çevre duvarı düzenlemesi gibi birçok bakım onarım çalışmalarının yapımı hızlı şekilde devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Gençlerimize ve Aydın halkına değer katacak çalışmalarda hedefimiz, daha aydınlık daha aktif, daha sosyal ve kültürel sporsever bir gelecek nesil yetiştirmek” denildi.