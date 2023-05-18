Germencik'te hacı adaylarına seminer verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik 'Hac Eğitim Seminerleri' devam ediyor. Aydın İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay, İlçe Müftüsü Selman Coşkun, İlçe Vaizleri Adem Karaca ve Hacer Yıldırım '2023 Yılı Hac Yolcuları Hazırlık Kursu' çerçevesinde Germencik İlçe Müftülüğü Site Camii'nde hacı adayları ile bir araya geldi. Hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında hacı adaylarına bilgiler veren yetkililer hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek, Türk milleti ve tüm müslümanlar için dua etmelerini rica etti.